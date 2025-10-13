Си Цзиньпин: участие женщин в политике необходимо для «внутреннего гендерного равенства»

Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник выступил с призывом к расширению участия женщин в политической жизни и органах управления, заявив, что это необходимо для достижения «по-настоящему внутреннего гендерного равенства» в обществе.

Выступление прозвучало на Глобальном саммите женщин, проходящем в Пекине при поддержке структуры ООН-женщины. В форуме принимают участие лидеры из Исландии, Шри-Ланки, Ганы, Доминики и Мозамбика. Цель саммита, по словам организаторов, — «укрепление роли женщин в политике, экономике и обществе, а также продвижение равенства полов на глобальном уровне».

Си Цзиньпин отметил, что странам необходимо «расширять каналы для участия женщин в политике и принятии решений, способствовать их вовлечению в национальное и социальное управление». По его словам, мир и стабильность являются необходимыми условиями для всестороннего развития женщин.

Несмотря на официальную риторику о равенстве, эксперты отмечают, что за десятилетие правления Си Цзиньпина доля женщин в политических и правительственных структурах Китая сократилась. Ни одна женщина не входит в состав Постоянного комитета Политбюро, высшего органа власти Коммунистической партии Китая.

Гендерный разрыв на рынке труда также усилился, а число женщин на руководящих постах в бизнесе и государственных компаниях снижается. При этом, по официальным данным, женщины составляют около 50% студентов вузов и 43% трудоспособного населения страны.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова