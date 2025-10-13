 Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах человека | 1news.az | Новости
Колониальная амнезия по-французски: почему Парижу не стоит читать лекции о правах человека

11:10 - Сегодня
В политике часто можно столкнуться с удивительными примерами двойных стандартов, но Франция, похоже, решила возвести это искусство в ранг официальной дипломатии.

Страна, чья история полна колониальных трагедий, этнических чисток и насильственного подавления народов на трех континентах, вновь берёт на себя роль морального арбитра. На этот раз объектом нравоучений стал Азербайджан — государство, восстановившее свой суверенитет над Карабахом после десятилетий оккупации.

Когда виновные в геноциде заговорили о «правах человека»

Годовщина возвращения Карабаха вызвала у части французского истеблишмента не рефлексию о собственной имперской вине, а дипломатическую истерию. Тридцать один депутат Национального собрания Франции распространил заявление, в котором Азербайджан обвиняется в «этнической чистке», «агрессии» и даже в «блокаде» населения, покинувшего регион. Авторы документа требуют создания некой международной платформы для «возвращения арцахцев» — терминологии, к слову, полностью дублирующей тезисы армянского националистического нарратива.

Но в этом нет ничего нового. Французская внешняя политика по застывшей привычке продолжает проецировать на Восток собственные политические комплексы. Проблема в том, что, высказываясь с позиций мнимого морального превосходства, Франция упорно отказывается смотреть в зеркало своей колониальной истории.

От Алжира до Руанды: забытые уроки

Напоминать Франции о её преступлениях — не проявление «whataboutism»а, не демагогия в стиле «а как же вы сами?», а необходимая коррекция исторической памяти. Колониальная война в Алжире, в ходе которой десятки тысяч мирных жителей были убиты, подвергнуты пыткам, массовым депортациям и репрессиям, остаётся одной из самых мрачных страниц XX века. Вплоть до конца 1990-х годов Франция отказывалась признавать даже сам факт войны, называя её «операцией по поддержанию порядка».

В Руанде, где в 1994 году произошло массовое истребление сотен тысяч человек, Франция не только закрывала глаза на готовящийся геноцид, но и прямо поддерживала режим, ответственный за резню. Более того, французские военные в рамках операции «Бирюза» предоставили гуманитарный коридор убийцам, позволив тысячам членов хуту бежать от правосудия.

Политика избирательной слепоты

Именно такая историческая слепота позволяет современным французским политикам рассуждать о «правах человека» на постсоветском пространстве, будто бы речь идёт не о государстве с богатым прошлым преступлений, а о каком-то внеисторическом гуманитарном арбитре. Показательно и то, что французские парламентарии не нашли времени для осуждения тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий, сопровождавшейся разрушением городов, изгнанием сотен тысяч беженцев, осквернением культурного наследия.

Ни одной резолюции, ни одного гуманитарного жеста — пока не изменилась реальность и Азербайджан не восстановил контроль над собственной землёй. И вот теперь, когда Баку демонстрирует готовность к интеграции региона и уже начал масштабную работу по восстановлению разрушенных территорий, в Париже вдруг вспомнили о «правах».

Карабах — это Азербайджан

Важно напомнить: международное право на стороне Азербайджана. Все крупные международные организации, включая ООН, признают Карабах частью Азербайджана. Армянское население региона покинуло его добровольно, подстрекаемое страхами и пропагандой, по указанию своих лидеров. Оно не изгнано или уничтожено, как пытаются представить это в Париже. Более того, Азербайджан предложил им реинтеграцию, гарантии и амнистию.

Не лекции, а извинения

Франции пора определиться: либо она честно признаёт своё прошлое, перестаёт использовать геополитику как инструмент лоббизма, либо продолжит терять авторитет в глазах международного сообщества. Наставления от стран, не прошедших процесс исторической ответственности, звучат фальшиво. Прежде чем требовать от других стандартов прав человека, Парижу не мешало бы начать с самих себя — с музеев, в которых до сих пор выставлены черепа колониальных жертв, с архивов, хранящих непокаянные документы, и с политиков, для которых чужая справедливость — лишь инструмент собственной игры.

Джалал Гусейн оглу

