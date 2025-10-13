В Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест: адвокаты заявили о новом обвинении

Находящемуся в заключении в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест.

Как сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян, в отношении его подзащитного готовится новое обвинение.

Вардеванян отметил, что защите не до конца понятно, в чем суть нового обвинения. Известно лишь, что оно носит экономический характер, но каковы обстоятельства – совершенно неясно.

Защита в то же время напоминает, что следствие до сих пор не прекратило преследование по одному из эпизодов, вопреки решению суда. Как известно, против Карапетяна ранее были выдвинуты два обвинения – публичный призыв к захвату власти и отмывание денег.

Суд, однако в сентябре отклонил ходатайство генпрокуратуры, не подтвердив обоснованные подозрения об отмывании денег. На это обращают внимание и адвокаты – они считают очередное обвинение «новой планкой беззакония».

Источник: Sputnik Армения