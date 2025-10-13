 Собака из хоррора «Глазами пса» может претендовать на «Оскар»? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Собака из хоррора «Глазами пса» может претендовать на «Оскар»? - ВИДЕО

First News Media10:32 - Сегодня
Собака из хоррора «Глазами пса» может претендовать на «Оскар»? - ВИДЕО

Независимая студия IFC Films запустила необычную кампанию в преддверии сезона кинопремий: на официальном сайте компании опубликовано письмо, подписанное собакой по кличке «Иди» - звездой хоррора «Глазами пса» режиссера Бена Леонберга.

В письме, оформленном в ироничной, но искренней форме, автор призывает Академию кинематографических искусств и наук включить животных-актеров в основные актерские категории «Оскар».

«Сколько великолепных выступлений должно остаться незамеченными, прежде чем Академия бросит нам кость?» — говорится в письме, подписанном «Инди, очень хороший мальчик».

Фильм «Глазами пса» рассказывает историю Тодда, который после диагноза рак переезжает в заброшенную хижину своего деда на севере штата. Его верный пес Инди первым замечает, что в доме происходят странные и тревожные вещи. Лента сочетает элементы психологического хоррора и драмы, исследуя эмоциональную связь между человеком и его питомцем.

Выход фильма стал одним из самых успешных в истории студии. По данным IFC Films, за первые выходные «Глазами пса» собрал 2,2 миллиона долларов, став вторым по величине кассовым дебютом в истории IFC и третьим — в истории IFC Entertainment Group.

В письме Инди вспоминает легендарных животных-актеров, чьи роли оставили след в истории кино, но так и не были отмечены наградами: волкособ Джед из «Белого клыка», кит Кико из «Освободите Вилли» и поросенок из «Бэйба», номинированного на «Оскар» за лучший фильм. «Голливуду давно пора признать, что некоторые из самых эмоциональных выступлений на экране принадлежат не людям», — говорится в послании.

Кинокритики уже называют Инди главным открытием года. Издание IndieWire охарактеризовало его как «одного из самых эмоциональных актеров своего поколения», отметив, что именно его игра придает фильму глубину и человечность.

Стоит отметить, что фильм «Глазами пса» также выйдет в кинотеатрах Азербайджана с 16 октября.

Джамиля Суджадинова

