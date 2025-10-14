Трамп: Эрдоган может помочь в завершении российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп считает, что его коллега Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.

Как передает Report, такую позицию он изложил во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

На вопрос о том, может ли турецкий лидер помочь в урегулировании кризиса, Трамп подчеркнул, что "Эрдоган может".

"Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг", - отметил глава Белого дома.

Напомним, что 13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.