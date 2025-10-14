Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в конце недели

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На борту самолета Air Force One один из журналистов спросил его, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме 17 октября. Трамп ответил: «Я думаю, что да. Да».

Зеленский ранее говорил, что обсудит с Трампом усиление противовоздушной обороны Украины, а также поставки ей дальнобойного вооружения. Президент США не исключает передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. При этом, как отмечал Трамп, он намерен узнать, что с ними будет делать Украина, а также поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и сказать ему, что США могут передать Киеву ракеты Tomahawk, если Россия не пойдет на урегулирование войны.

В США уже отправилась делегация Украины, в которую вошли премьер-министр Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак, глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и другие.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X писал, что Трамп и Зеленский назначили встречу после двух телефонных разговоров в прошлые выходные, в ходе которых они обсуждали продажу Tomahawk и пути прекращения войны.

Путин заявляет, что передача крылатых ракет Tomahawk Киеву «ничего не изменит на поле боя». По его словам, система ПВО РФ приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать, но поставка ракет эскалирует отношения Москвы и Вашингтона.

Источник: «Настоящее время»