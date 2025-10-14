 Азербайджанский композитор написал песню для Ларисы Долиной - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Азербайджанский композитор написал песню для Ларисы Долиной - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:18 - Сегодня
Азербайджанский композитор написал песню для Ларисы Долиной - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка РФ Лариса Долина включила в свой новый альбом «Будь со мной» песню «Иммунитет», автором которой является азербайджанец Али Гаджиев.

«Песня «Иммунитет» родилась из моей идеи. Музыку написал я, и в тексте тоже основная задумка принадлежит мне. Позже Елена Прощенко внесла свои дополнения и помогла доработать слова, чтобы композиция зазвучала ещё ярче», - рассказывает в комментарии 1news.az композитор Али Гаджиев.

По словам А.Гаджиева, он хотел, «чтобы песня была дерзкой, ироничной и в то же время очень сильной по характеру»: «В аранжировке стремился соединить современное звучание с театральностью, чтобы она сразу выделялась. Через продюсера Сергея Пудовкина песня попала к Ларисе Долиной и в итоге вошла в её новый альбом. Для меня это стало настоящим событием: моя идея, воплощённая в музыке и словах, зазвучала в исполнении легенды»

Композитор подчеркивает, что «Иммунитет» - его «первая большая работа, вышедшая у артистки такого уровня», отмечая, что этот релиз он считает важнейшим шагом в своей карьере.

Отметим, что песня «Иммунитет» прозвучала на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей», прошедшем в сентябре в Государственном Кремлевском дворце, куда также был приглашен Али Гаджиев.

Али Гаджиев с со-автором текста песни «Иммунитет» Еленой Прощенко

Али Гаджиев с супругой Ариной Гаджиевой

573

