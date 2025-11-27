Секретарь Совбеза РА: Привлечение женщин к службе в ВС - стратегическая необходимость для Армении

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян назвал стратегической необходимостью стимулирование службы женщин в вооруженных силах Армении.

Григорян сказал об этом в ходе выступления на конференции «Эффективная оборона и безопасность: содействие значимому участию женщин в Вооруженных силах Армении и за их пределами», организованной Офисом связи НАТО в Грузии в сотрудничестве с Офисом защитника прав человека Армении и структурой «ООН-женщины».

По его словам, вопрос привлечения женщин к службе связан с национальной безопасностью, демократическими ценностями и основополагающими правами человека.

«Проводимые в разных странах исследования показывают, что пропорциональное привлечение мужчин и женщин в ВС делает более эффективной эту структуру и она более успешно решает сложные проблемы» - сказал Григорян.

Поэтому, по его словам, привлечение женщин, в частности, к службе в ВС Армении не считается исключительно символическим шагом.

Несмотря на значительный прогресс, отметил секретарь Совбеза, женщины пока остаются меньшинством в сфере обороны и безопасности, в частности, на руководящих постах.

Григорян отметил, что правительство Армении предпринимает последовательные шаги для стимулирования процесса вовлеченности женщин в ВС и создания более благоприятных условий.

«Важный пример – призыв женщин к добровольной 6-месячной службе, что дает возможность женщинам в возрасте от 18 до 27 лет проходить военную подготовку и в случае успешного завершения получить около 2500 евро», - сказал Григорян.

Григорян обратил внимание на создание женского батальона, для которого созданы специальные условия и развитая инфраструктура. Женщины также участвуют в миротворческих миссиях Армении за рубежом.

По словам секретаря армянского Совбеза, стало больше женщин на ряде специализированных направлений. В частности, это касается сфер связи, логистики, военного образования и некоторых звеньев разведки.

В сфере безопасности вне вооруженных сил женщины, как отметил Григорян, представлены намного больше. Они возглавляют МВД, Минюст, внешнюю разведку, прокуратуру.

Напомним, в Армении внедрена «система обязательной военной службы для граждан женского пола на добровольной основе». Срок службы для женщин составляет 6 месяцев. Желающие имеют право отказаться от службы до дня призыва. Служба добровольна до призыва, затем она на протяжении полугода будет обязательной.

По окончании 6-месячного срока обучения или при досрочном увольнении по состоянию здоровья девушки получат жалование в размере 1 млн драмов (около 2,5 тыс. евро), а при досрочном увольнении – указанная сумма будет разделена на 6 месяцев и умножена на количество фактически отбытых месяцев.

Военнослужащие-женщины получат право на 5-летнюю военную службу по контракту в рамках программы «Защитник Родины» вместо увольнения по итогам 6-месячной службы.

Источник: Sputnik Армения