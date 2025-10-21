За день из незаконного оборота изъято около 16 кг наркотиков

Сотрудники полиции продолжают операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В результате проведённых сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий 20 октября изъято наркотических средств общей массой около 15,9 килограмма, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

Из незаконного оборота изъято около 6,9 кг героина, около 4,2 кг марихуаны, около 4,8 кг метамфетамина, а также 1230 таблеток метадона.

«В этом направлении продолжаются решительные меры по борьбе с наркотрафиком», - отмечают в МВД.