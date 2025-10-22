«Снятие Баку ограничений на транзит грузов в Армению приблизит подписание мирного соглашения»

Президент Ильхам Алиев вчера выступил с заявлением, вновь подтвердившим твердую приверженность Азербайджана установлению прочного мира и стабильности в регионе.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, 21 октября в Астане.

«Сегодня наступает, даже, я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли. Ну, и конечно, роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки», - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что саммит, который состоялся 8 августа в Вашингтоне, «по существу, положил конец многолетнему конфликту и открывает большие перспективы для развития, в том числе в широком региональном контексте - на Евразийском континенте».

Президент Ильхам Алиев отметил, что одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity): «Президент Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке этих грузов».

Коснувшись потенциала проекта Зангезурского коридора, глава государства подчеркнул, что он огромен: «Открытие Зангезурского коридора в ближайшие годы намного увеличит пропускную способность вопросов, связанных с транспортом и логистикой».

«На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся, с такой же скоростью это все будет реализовано и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года», - заявил глава Азербайджанского государства.

Таким образом, мирная повестка в регионе, приобретая конкретные очертания и динамику, становится ощутимой реальностью.

Заявление Президента Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов приветствовали в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву: «Азербайджан сделал важный шаг. Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на перевозку грузов в Армению. Это очень важное заявление, и я хочу выразить свою признательность Президенту Азербайджана. Происходит то, что казалось невероятным несколько месяцев назад. Из Казахстана через Грузию и Азербайджан в Армению импортируется пшеница», - сказал Пашинян, выступая сегодня на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси, передают армянские СМИ.

Он напомнил о подписании Вашингтонской декларации при поддержке президента США Дональда Трампа, где есть отсылка к открытию транспортных коммуникаций, а также 4-м пункте Вашингтонской декларации о реализации маршрута Трампа на территории Армении: «Сейчас мы работаем с США над реализацией этих договоренностей».

По его словам, позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу. «Мы не только политически, но и технически готовы прямо сегодня обеспечить транзит грузовых машин через Турцию в Азербайджан и наоборот. На территории Армении дороги и приграничная инфраструктура готовы к этому по маршруту Маргара, Ехегнадзор, Сисиан, Горис», - сказал Пашинян.

Он отметил, что политически армянская сторона готова также обеспечить транзит грузов из Нахчывана в Азербайджан и наоборот по территории Армении, но инфраструктура отсутствует: «Политически мы готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, Турцией и Азербайджаном, но железная дорога нуждается в ремонте и восстановлении. Уверен, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет». Он сказал, что в ближайшее время по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван, а также между Арменией, Азербайджаном и Турцией будут проложены трубопроводы, линии электропередач. Будут обеспечены также железнодорожные и автокоммуникации: «Все это обсуждается в рамках проекта TRIPP вместе с азербайджанскими и турецкими партнерами».

«Самым важным условием для реализации всего этого является мир, который по итогам Вашингтонского саммита был установлен между Арменией и Азербайджаном. Сейчас мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном, над подписанием и ратификацией мирного договора с Баку. Все коммуникации откроются, принеся исторические изменения нашему региону», - сказал Пашинян.

Вчера армянские медиа процитировали пресс-секретаря премьера Армении Назели Багдасарян: «Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне».

Вице-премьер страны Мгер Григорян также приветствовал заявление главы Азербайджанского государства о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. Он высоко оценил усилия своих азербайджанских и казахстанских коллег и проделанную ими в этом направлении работу. Министр экономики Геворг Папоян сообщил, что «в ближайшее время первая партия казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по железной дороге Азербайджан-Грузия». «Мир установлен», - сказал он.

В азербайджанском экспертном сообществе значение этого шага оценивается как крайне важное.

«Заявление Президента Азербайджана о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению является историческим шагом», - убежден глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Делясь с 1news.az своим мнением о стратегическом контексте этого решения, он отметил: «Не случайно, что сразу же после этого заявления Президента Ильхама Алиева, армянская сторона поприветствовала данный шаг».

«Мы знаем, что существует Вашингтонский этап мирного процесса, достигнуты определенные договоренности между Азербайджаном и Арменией, и их нацеленность на подписание мирного соглашения», - сказал Заур Мамедов.

«Снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению приблизит подписание мирного соглашения, приблизит мир и стабильность в Южно-Кавказском регионе», - добавил он.

Заур Мамедов отметил, что сегодня - после многих лет армянской оккупации - Азербайджан последовательно демонстрирует готовность к поэтапному восстановлению экономических и транспортно-коммуникационных связей с Иреваном.

«Это означает, что нужно укреплять взаимное доверие между сторонами. И шаг, предпринятый Баку, безусловно, поспособствует формированию именно такого позитивного тренда. То есть, мы видим, как выстраиваются системные взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией», - сказал политолог.

В то же время, подчеркнул Заур Мамедов, данный шаг Азербайджана еще раз демонстрирует экономическую и геополитическую важность нашей страны: «Речь идет еще и об усилении транзитного потенциала Азербайджана.

Как мы знаем, через Азербайджан проходит очень важные транспортные коридоры: Север-Юг и Восток-Запад. И, конечно же, новые маршруты, включая автомобильные и железнодорожные пути, будут укреплять роль Баку, в том числе и в жизни Армении».

По его словам, для Иревана снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению открывает новые возможности: «Все мы знаем, с какими сложностями сталкивается Армения в вопросе выхода на внешние рынки.

С учетом географических особенностей и рельефа страны, наиболее рациональные для нее транспортные и торговые маршруты проходят именно через территорию Азербайджана. Так что, этот шаг Баку откроет для Армении возможности развивать экономические связи как с восточными, так и с северными и южными странами».

«Поэтому умные люди в Армении осознают необходимость мирного взаимодействия с Азербайджаном, а неумные - все еще продолжают обвинять армянское руководство и пытаются нанести вред мирному процессу между двумя странами. Окончательный выбор, очевидно, останется за армянским обществом, и выборы 2026 года покажут, в каком направлении оно готово двигаться», - резюмировал Заур Мамедов.