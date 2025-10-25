В Грузии задержали граждан Китая за попытку незаконного приобретения урана

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали в Тбилиси троих граждан Китая, которые, по данным спецслужбы, планировали незаконно приобрести два килограмма урана и перевезти его через Россию на родину.

Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

По его словам, подозреваемые собирались купить ядерный материал за $400 тыс. Операция по задержанию провели совместно департаментами контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности.

Источник: ТАСС