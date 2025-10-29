Трампа огорчила невозможность баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что его огорчает отсутствие возможности баллотироваться на третий срок.

Трампа во время общения с журналистами на борту президентского самолета по пути из Японии в Республику Корея попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который ранее заявил, что не усматривает возможности третьего срока пребывания республиканца на посту американского президента. "Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться [на пост президента] в третий раз. Посмотрим, что произойдет", - отметил Трамп.

"Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль", - подчеркнул американский лидер.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США, комментируя высказывания Трампа, который фактически в очередной раз допустил возможность добиваться избрания главой государства на третий срок, отметил, что существует 22-я поправка к Конституции США, ограничивающая пребывание президента в должности двумя сроками.

Источник: ТАСС