Трамп выразил уверенность, что Китай посодействует в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) российско-украинский конфликт, выразив уверенность в том, что Китай окажет содействие в урегулировании.

«Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать», - заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. «Он [Си Цзиньпин] поможет нам, мы будем вместе работать по Украине», - отметил глава Белого дома. «Мы кое-что обсудили. Мы постараемся работать сообща, чтобы попробовать положить конец конфликту между Россией и Украиной», - добавил он.

Источник: ТАСС