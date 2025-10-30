В Казахстане убит бывший советник Токаева

В Казахстане убит экс-советник Токаева, бывший чиновник Ержан Бабакумаров.

Как сообщает ulysmedia.kz, по предварительной информации, Бабакумаров этой ночью был до смерти избит в Астане: «Подозреваемый задержан. В полиции сообщили, что готовят официальный комментарий, подробностей на данный момент нет».

По сообщению orda.kz, в 90-х Бабакумаров начинал карьеру в аппарате акима Алматы. Позже перешёл в администрацию президента, где курировал внутреннюю политику и возглавлял информационный центр при Назарбаеве. В 2006 году стал вице-министром культуры, затем работал в канцелярии премьер-министра.

В 2019-м оказался в окружении Касым-Жомарта Токаева, став его советником. Последняя его должность — директор службы центральных коммуникаций при президенте.

Ержану Бабакумарову было 56 лет. У него остались жена, сын и дочь.