В Японии выпустили воду, снижающую уровень жира

First News Media12:52 - Сегодня
Один из крупнейших японских производителей напитков, компания Suntory, выпустил новый продукт под названием Special Water, «функциональную воду», которая, по утверждению разработчиков, способствует уменьшению абдоминального жира.

На вид это обычная прозрачная вода без вкуса, калорий, сахара и кофеина, однако производитель утверждает, что её эффект подтверждён научными исследованиями.

Special Water официально зарегистрирована в Японии как «функциональная пищевая продукция», что позволяет компании заявлять о доказанной пользе для здоровья. Ключевым компонентом напитка является HMPA, низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Согласно результатам клинических испытаний, регулярное употребление вещества способствует более равномерному распределению жира в организме и снижает уровень висцерального жира, который окружает внутренние органы и считается наиболее опасным для здоровья.

В Suntory поясняют, что новая вода рассчитана прежде всего на офисных работников и людей с малоподвижным образом жизни. Производитель позиционирует продукт как способ поддерживать форму без необходимости кардинально менять привычки или диету.

Источник: Газета.ру

Джамиля Суджадинова

