Посол РФ: Восстановить 44-километровый участок Зангезурского коридора можно за два года

Восстановить 44-километровый участок Зангезурского коридора можно примерно за два года.

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, находящийся в Зангилане в составе делегации аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

«Протяженность дороги 44 километра. Российские специалисты в сфере железнодорожного строительства прошли этот путь пешком. Восстановить дорогу можно примерно за два года, поскольку тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса», - сказал дипломат.

При этом, по его словам, не столь важно, кем и каким образом будет восстановлена дорога.

«Эта дорога не только укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, но и создаст условия для развития экономических связей в регионе. Главное, чтобы восстановление дороги было завершено как можно скорее», — подчеркнул посол.

Источник: АПА