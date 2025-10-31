Временный поверенный США поделилась впечатлениями о реализуемых проектах в Зангилане

Проекты в регионе, включая инфраструктуру, действительно впечатляют.

Об этом АПА сообщила временный поверенный США в Азербайджане Эми Карлон, находящаяся в Зангилане в составе делегации дипломатического корпуса.

«Азербайджанское правительство организовало для нас возможность посетить регион. Я впервые выезжаю за пределы Баку и очень волнительно наблюдать здесь прогресс. Для нас это особенно важно, и, конечно, приверженность США этому визиту реальна. Я очень рада видеть достигнутый прогресс», - подчеркнула Эми Карлон.

Дипломат также поделилась впечатлениями о реализуемых в регионе инфраструктурных проектах, новых домах, парках и школах.

«Это действительно впечатляет», - добавила Эми Карлон.