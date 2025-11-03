Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых

Из двух домов, расположенных в Гахском районе, были совершены кражи - неизвестный, проникший в дома вечером, похитил около 100 тысяч манатов наличными и золотые украшения стоимостью 25 тысяч манатов.

В результате проведённых оперативных мероприятий был задержан 32-летний Эльчин Рашидов, ранее неоднократно судимый за кражи, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Задержанный признался, что на украденные деньги отправился отдыхать за границу, а золотые украшения сдал в ломбард, получив за них деньги – в ходе следствия также установлено, что Э.Рашидов совершил кражу и в Бинагадинском районе столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, по решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.