Какое направление выбирают туристы в Азербайджане чаще всего?

Более 80% туристов, приезжающих в Азербайджан, отдают предпочтение городу Баку - это означает, что из каждых 100 туристов только 20 отправляются за пределы Баку, в регионы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В первые 9 месяцев этого года вторым по популярности регионом у туристов стал Гусар. В указанном районе остановились 6,4% туристов, приезжающих в Азербайджан. В целом, 4,2% туристов предпочли Нафталан, 3,4% - Габалу, 2,4% - Губу, 0,6% - Шамаху, а 2,4% - гостиницы в других городах и районах».

За этот период количество ночёвок туристов увеличилось на 9,3% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года и составило 1 миллион 937 тысяч. Из общего числа ночёвок 14,1% пришлось на туристов из Индии, 10,9% - из России, 9,1% - из Саудовской Аравии, 8,7% - из Турции, 4,9% - из ОАЭ, 4,6% - из Израиля, 3,6% - из Пакистана, 3,5% - из США, 3,5% - из Китая, 3,2% - из Узбекистана, 2,8% - из Казахстана, 2,8% - из Кувейта, 2,3% - из Великобритании, 1,2% - из Германии, 1,0% - из Италии, 0,8% - из Грузии, 0,6% - из Ирана, 0,6% - из Бахрейна, 0,6% - из Украины, а 21,2% пришлось на граждан других стран.

В.Байрамов отмечает, что регионы по привлечению иностранных туристов по-прежнему уступают столичным отелям и учитывая инфраструктуру столицы, это можно считать нормальным, однако разрыв в количестве ночёвок в регионах остаётся значительным: «К сожалению, регионы ещё не в полной мере демонстрируют свой туристический потенциал, что создаёт трудности в привлечении иностранных гостей. С другой стороны, в большинстве районов стоимость туристических услуг остаётся высокой, а качество пока не соответствует стандартам. Это свидетельствует о том, что для увеличения туристического потенциала регионов и привлечения большего числа туристов необходимы системные меры, а также усиление государственной поддержки в этом направлении».