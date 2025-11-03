В Израиле арестованы главный военный прокурор и главный военный обвинитель ЦАХАЛ

Бывшая главный военный прокурор и бывший главный обвинитель Израиля арестованы по подозрению в сливе секретных материалов и других уголовных преступлениях.

Об этом сообщает mignews.

Полиция Израиля сообщила ночью 3 ноября: "В рамках расследования, проводимого специальной группой полиции Израиля, по подозрению в сливе и других тяжких уголовных преступлениях, некоторое время назад было принято решение об аресте двух ключевых фигурантов дела.

В соответствии с развитием расследования, оба будут доставлены завтра в мировой суд Тель-Авива для продления срока ареста".