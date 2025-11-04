Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО

Специалисты зафиксировали второе за день ощущаемое землетрясение возле Камчатки, его магнитуда составила 6,3.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 38,2 км.

В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 4 балла.

08:38

Землетрясение магнитудой 6,2 единицы зарегистрировано в Камчатском крае.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 168 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 50,4 км.