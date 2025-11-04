Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО
Специалисты зафиксировали второе за день ощущаемое землетрясение возле Камчатки, его магнитуда составила 6,3.
Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 38,2 км.
В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 4 балла.
08:38
Землетрясение магнитудой 6,2 единицы зарегистрировано в Камчатском крае.
Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
Землетрясение произошло в 168 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 50,4 км.
