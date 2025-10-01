 Стали известны все страны-участницы конкурса «Детское Евровидение 2025» - ФОТО | 1news.az | Новости
Стали известны все страны-участницы конкурса «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:14 - Сегодня
Европейский вещательный союз (EBU) и Общественный вещатель Грузии (GPB) объявили список участников 23-го «Детского Евровидения», которое пройдёт 13 декабря 2025 года в Тбилиси.

В конкурсе выступят представители 18 стран, и среди них - Азербайджан, возвращающийся после четырёхлетнего перерыва, который на конкурсе представит юная исполнительница Ягмур Насруллаева, песня которой будет презентована в самое ближайшее время.

Помимо Азербайджана, на сцену выйдут юные исполнители из Албании, Армении, Хорватии, Кипра, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Мальты, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Испании и Украины. Отдельное внимание привлекает возвращение Хорватии и Черногории, а также долгожданное участие Азербайджана, который последний раз был представлен на конкурсе в 2021 году.

Организаторы также показали дизайн сцены, вдохновлённый грузинской культурой - традиционный инструмент доли и горные пейзажи станут частью визуальной концепции, а слоган «United by Music» (Объединённые музыкой) определяет атмосферу предстоящего шоу.

Финал «Junior Eurovision 2025» состоится в Тбилисском Дворце спорта и будет транслироваться в прямом эфире 13 декабря в 17:00 по центрально-европейскому времени.

