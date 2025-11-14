Погода на субботу: В Баку до 19° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 15 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны слабый туман и морось. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 80–85 %, днем - 70–75 %.

В регионах Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах будет временами туман, подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-19° тепла; в горах ночью 2-5°, днем 5-9° тепла.