Представитель Госдепа США обсудит с грузинскими властями поддержку TRIPP

Старший советник Госдепартамента США Джонатан Асконас прибыл в Тбилиси.

«Его визит посвящен обсуждению того, как Грузия может поддержать Дорожную карту администрации Трампа по международному миру и процветанию (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP). Этот транспортный маршрут стал результатом мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося при посредничестве США 8 августа», - говорится в сообщении американского посольства в Тбилиси.

18 ноября Джонатан Асконас посетил пограничный пункт Садахло, который был построен и в значительной степени оснащён при поддержке США. В ходе визита запланированы встречи с представителями МИД и правительства Грузии, а также международных финансовых организаций.

Источник: Эхо Кавказа