Лидеры Турции и Украины провели переговоры в Анкаре - ОБНОВЛЕНО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию.
У Президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония встречи высокого гостя президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Анадолу.
Лидеры сделали памятное фото на фоне государственных флагов двух стран.
Затем начались переговоры президентов Турции и Украины.
С турецкой стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.
Главы государств проведут рабочий ужин, а затем выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.
18:40
В ходе встречи обсуждается ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта.