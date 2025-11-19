Лидеры Турции и Украины провели переговоры в Анкаре - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию.

У Президентского комплекса в Анкаре состоялась церемония встречи высокого гостя президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Анадолу.

Лидеры сделали памятное фото на фоне государственных флагов двух стран.

Затем начались переговоры президентов Турции и Украины.

С турецкой стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Главы государств проведут рабочий ужин, а затем выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.

В ходе встречи обсуждается ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта.