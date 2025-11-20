Пашинян считает, что после выборов 2026 года старые элиты покинут политику

Все представители политической элиты прежнего периода, которые привели Армению в западню и держали в ней, в результате парламентских выборов 2026 года будут вытеснены из политики.

Об этом заявил на брифинге в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Людям противны дискуссии между бывшими и нынешними, которые часто выходят за рамки приличия. Мы в партии обсуждаем, что должны изменить эту логику. В Армении должны быть установлены нормальные правила политической жизни, где нет места ругательствам. Вы скажете, что я тоже это делаю. И правильно сделаете. Поэтому по воскресеньям я встаю на колени перед алтарем и прошу об отпущении грехов», - сказал Пашинян.

Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на июнь 2026 года.

