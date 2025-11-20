Минуло 34 года со дня трагедии в небе над Гаракендом

Сегодня исполняется 34-я годовщина одного из самых трагических событий в истории независимого Азербайджана.

20 ноября 1991 года в результате обстрела армянскими террористами вертолета МИ-8 номер 72 близ села Гаракенд Ходжавендского района погибли экипаж и пассажиры - выдающиеся деятели государства и правительства Азербайджана, а также наблюдатели из России и Казахстана: государственный секретарь Тофиг Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, государственный советник Мухаммед Асадов, заместитель премьер-министра Зульфи Гаджиев, депутаты Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, заведующий отделом Администрации Президента Осман Мирзоев, заместитель министра Гурбан Намазалиев, прокурор НКАО Игорь Плавицкий, начальник Управления внутренних дел НКАО Владимир Ковалев, начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху Сергей Иванов, комендант района чрезвычайного положения Николай Жинкин, заместитель министра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, генерал-майор милиции Михаил Лукашов, полковник-лейтенант Олег Кочерев, помощник государственного секретаря Рафиг Мамедов, тележурналист Алы Мустафаев, осветитель АзТВ Ариф Гусейнзаде, видеооператор Фахраддин Шахбазов, командир экипажа вертолета Вячеслав Котов, члены экипажа Геннадий Домов и Дмитрий Яровенко.

Вначале выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит. Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. По факту в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре.

Позже следствие по уголовному делу было приостановлено, поскольку территория, на которой был совершен террористический акт, попала под оккупацию вооруженных сил Армении.

Село Гаракенд, где армянами был совершен террористический акт, спустя 34 года было освобождено от оккупации, а 15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял наш Государственный флаг в Ходжавендском районе.