На Азербайджан возложены важные миссии в рамках COP30

На Азербайджан возложены важные миссии в рамках Климатической конференции ООН - COP30 в Бразилии.

Так, председательства Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) подготовили и представили Дорожную карту из Баку в Белем, направленную на увеличение глобального климатического финансирования до $1,3 трлн. Эта Дорожная карта, разработанная в соответствии с принятым на COP29 решением по Бакинской финансовой цели, была положительно воспринята и получила высокую оценку большинства государств.

Кроме того, по просьбе бразильской стороны, на Азербайджан возложена миссия по проведению переговоров и согласованию документов касательно двух важных решений в рамках ожидаемых итогов COP30.

В частности, председатель COP30 Андре до Лаго уполномочил заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и специального посла МИД Бразилии Маурисио Лирио вести от имени председательства COP30 переговоры высокого уровня по определению страны-хозяйки COP31. Как известно, за право проведения COP31 борются Австралия и Турция. В настоящее время оба уполномоченных представителя активно посредничают в переговорах между Австралией и Турцией для решения вопроса.

Также председатель COP30 предоставил Азербайджану и Норвегии мандат на проведение от его имени переговоров между государствами и руководство процессом согласования документа Глобальной оценки Парижского соглашения (Global Stocktake – GST), считающегося одним из наиболее важных возможных результатов COP30. От азербайджанской стороны этим процессом руководит замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, от норвежской - министр по вопросам климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен.