 На Азербайджан возложены важные миссии в рамках COP30 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

На Азербайджан возложены важные миссии в рамках COP30

First News Media12:23 - 20 / 11 / 2025
На Азербайджан возложены важные миссии в рамках COP30

На Азербайджан возложены важные миссии в рамках Климатической конференции ООН - COP30 в Бразилии.

Так, председательства Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) подготовили и представили Дорожную карту из Баку в Белем, направленную на увеличение глобального климатического финансирования до $1,3 трлн. Эта Дорожная карта, разработанная в соответствии с принятым на COP29 решением по Бакинской финансовой цели, была положительно воспринята и получила высокую оценку большинства государств.

Кроме того, по просьбе бразильской стороны, на Азербайджан возложена миссия по проведению переговоров и согласованию документов касательно двух важных решений в рамках ожидаемых итогов COP30.

В частности, председатель COP30 Андре до Лаго уполномочил заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и специального посла МИД Бразилии Маурисио Лирио вести от имени председательства COP30 переговоры высокого уровня по определению страны-хозяйки COP31. Как известно, за право проведения COP31 борются Австралия и Турция. В настоящее время оба уполномоченных представителя активно посредничают в переговорах между Австралией и Турцией для решения вопроса.

Также председатель COP30 предоставил Азербайджану и Норвегии мандат на проведение от его имени переговоров между государствами и руководство процессом согласования документа Глобальной оценки Парижского соглашения (Global Stocktake – GST), считающегося одним из наиболее важных возможных результатов COP30. От азербайджанской стороны этим процессом руководит замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, от норвежской - министр по вопросам климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен.

Поделиться:
349

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Политика

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджанская делегация встретилась с президентом ТРСК

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА

Последние новости

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30