Общество

Для работников ненефтегазового сектора с зарплатой свыше 2500 манатов меняется взнос ОМС

First News Media13:17 - Сегодня
Для работников ненефтегазового сектора с зарплатой свыше 2500 манатов меняется взнос ОМС

С 2026 года для застрахованных лиц, работающих у страхователей, не относящихся к нефтегазовой сфере и к государственному сектору, и чья зарплата не превышает 8 000 манатов, устанавливается новый размер страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает АПА, это отражено в предложенных изменениях в закон «Об обязательном медицинском страховании», обсуждавшихся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно закону, для наемных работников, военнослужащих (за исключением срочников), лиц, назначаемых на должности органами, определяемыми Милли Меджлисом или соответствующими исполнительными органами, и лиц, занимающих выборные оплачиваемые должности, страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию удерживаются следующим образом:

- страхователем: 2 % с части зарплаты до 8 000 манатов, 0,5 % с части, превышающей 8 000 манатов;

- застрахованным: 2 % с части зарплаты до 8 000 манатов, 0,5 % с части, превышающей 8 000 манатов.

Внесённые изменения предусматривают применение новой статьи 15-10.1.2-1. Согласно этой статье, для застрахованных лиц, работающих у страхователей непроизводственного сектора и не занятых в нефтегазовой сфере, страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются следующим образом:

- страхователем: 2 % с части зарплаты до 2 500 манатов, 0,5 % с части, превышающей 2 500 манатов;

- застрахованным: 2 % с части зарплаты до 2 500 манатов, 0,5 % с части, превышающей 2 500 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

