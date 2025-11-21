Caspian International Hospital заявляет о клевете и неправомерных обвинениях со стороны Айтен Сафаровой – ФОТО

На официальных страницах в Caspian International Hospital в социальных сетях опубликован официальный ответ врачу Айтен Сафаровой, обвинившей медучреждение в присвоении 11 тысяч манатов с ее зарплатной карты и не только.

«В местных СМИ распространяются новости о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Caspian International Hospital. Сообщаем, что эти утверждения являются необоснованными. Для разъяснения некоторых нюансов сообщаем, что Айтен Сафарова работала в нашей клинике в течение длительного времени с перерывами. Последний трудовой договор с ней был заключён 01.09.2023. Однако с учётом многочисленных жалоб пациентов, снижения эффективности лечения бесплодия, а также неуважительного отношения к пациентам, трудовой договор с ней был расторгнут 11.12.2024», - говорится в заявлении медучреждения.

Caspian International Hospital подчеркивает, что многие пациенты А.Сафаровой, будучи недовольны результатами лечения, отказывались оплачивать услуги, в результате чего до сих пор остаются должны клинике: «Кроме того, пациенты неоднократно обращались в правоохранительные органы и в Аналитическую медицинскую экспертизу с жалобами на А.Сафарову. Более того, несколько пациентов были доведены до состояния, близкого к попытке суицида, включая случай, когда одна из пациенток обливала себя бензином и пыталась поджечь».

«Поскольку благополучие пациентов является одним из главных приоритетов Caspian International Hospital, обращения Айтен Сафаровой с целью возвращения в клинику через обходные пути не были положительно восприняты руководством, и её восстановление на работе сочтено нецелесообразным», - говорится в заявлении медучреждения.

Отмечается, что примерно через 10 месяцев после расторжения трудового договора с А.Сафаровой, в сентябре 2025 года в руководство клиники позвонил человек, представившийся ее адвокатом, и заявил о якобы похищении с её карт 11 000 манатов: «Хотя адвоката пригласили в клинику для разъяснения ситуации, он отказался от встречи, заявив, что Айтен Сафарова не даёт на неё разрешения, и пригрозил подать иск в суд против клиники. В настоящее время данный вопрос расследуется в правовой плоскости».

«Любопытно, что Айтен Сафарова в своём интервью Xəzər TV 20 ноября 2025 года заявила, будто информация была преднамеренно распространена с нашей стороны. По её логике выходит, что мы сами якобы пишем жалобы о себе. Как и другие распространённые сведения, этот подход не является чем-то иным, кроме клеветы и ложных обвинений», - отмечают в Caspian International Hospital.

В медучреждении подчеркнули, что распространение материалов, подготовленных поспешно и носящих характер дезинформации, без уточнения фактов, без получения показаний подозреваемых или обвиняемых, без официальных комментариев соответствующих органов, при этом представляющих крупное медицинское учреждение, обслуживающее население на протяжении многих лет, как организацию преступников, не соответствует ни профессиональным стандартам, ни закону о СМИ: «Мы осуждаем этот факт, который наносит ущерб нашей деловой репутации и вызывает обеспокоенность, и требуем от СМИ, публиковавших подобные материалы, опровержения во имя справедливости».





