Общество

В Анкаре заложена Аллея памяти Победы в Карабахской войне - ФОТО

First News Media19:30 - 21 / 11 / 2025
В анкарском районе Батыкент в пятницу, 21 ноября состоялась церемония закладки Аллеи памяти 8 Ноября - Дня Победы в Карабахе (8 Kasım – Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, посвященное исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне, было организовано совместными усилиями посольства нашей страны в Анкаре, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV).

Участники церемонии, в числе которых находились дипломаты, руководители различных структур братской страны, представители Вооруженных сил Турции и Азербайджана, студенты турецких вузов, учащиеся школы имени Гейдара Алиева, почтили минутой молчания память шехидов Азербайджана. Прозвучали государственные гимны двух братских государств.

Открывая церемонию член Палаты адвокатов Стамбула, руководитель Общества межкультурных связей Наргиз Аттар заявила, что шехиды являются символом нашей свободы, независимости и героизма, призвав молодежь чтить память героев Азербайджана.

Об исторической значимости победы Азербайджана в Отечественной войне говорили в своих выступлениях посол нашей страны в Анкаре Рашад Мамедов, глава TADİV, профессор Айгюн Аттар и генеральный директор SOCAR Türkiye Enerji Эльчин Ибадов.

Затем была разрезана лента, символизирующая начало процесса посадки саженцев деревьев.

Главный координатор TADİV Али Акпер Туфан сообщил, что на новой Аллее памяти в Анкаре планируется высадить тысячи деревьев, что превратит данный уголок турецкой столицы в новый символ сплоченности двух братских народов.

Активную поддержку созданию Аллеи памяти 8 Ноября - Дня Победы в Карабахе в Анкаре оказало Управление лесного хозяйства Турции.

