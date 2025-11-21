 Зеленский: Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера | 1news.az | Новости
Зеленский: Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера

First News Media19:45 - 21 / 11 / 2025
Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину один из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера», - сказал президент.

Зеленский рассказал о выборе - или «сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски». Он подчеркнул, что ответ на это он дал 20 мая 2019 года во время присяги на верность Украине, когда обязался защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан.

«Я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами», - подчеркнул президент.

Он анонсировал поиск решений с США, и отметил, что будет предлагать альтернативы и бороться за то, чтобы «среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух».

Зеленский подчеркнул, что будет делать все, чтобы в результате произошло окончание войны. Он напомнил, Украина сейчас является «единственным щитом», который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов российского президента Владимира Путина.

«Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы в одиночку. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина», - говорится в его заявлении.

Президент Украины подчеркнул, что весь мир должен понимать, что украинцы прежде всего люди, и они почти четыре года полномасштабной войны сдерживают одну из крупнейших армий мира.

«Мы держим линию фронта в несколько тысяч километров, и наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и удары шахедов, и наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких, и наши люди очень хотят, чтобы война закончилась», - сказал лидер страны.

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
