Зеленский: Европа присоединится к работе над «мирным планом»

First News Media23:40 - 21 / 11 / 2025
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу в ходе телефонного разговора договорились о дальнейшей работе над американским «мирным планом».

Об этом глава государства сообщил в X.

По словам Зеленского, беседа длилась около часа, в ней также участвовал находящийся с визитом в Украине министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл.

«Мы успели обсудить многие детали предложения американской стороны по окончанию войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения прочного мира», — отметил президент.

Зеленский добавил, что США выразили готовность работать с Украиной и партнерами. Стороны договорились, что дальше пункты мирного плана будут обсуждаться на уровне советников.

«Украина всегда уважала и продолжает уважать стремление президента США Дональда Трампа положить конец кровопролитию, и мы позитивно рассматриваем каждое реалистичное предложение. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, и наши команды готовы работать круглосуточно и без выходных», - написал Зеленский.

