На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Лидеры стран G7, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта обсудили на полях саммита G20 в ЮАР предложенный США мирный план по Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу по этой теме. По данным Reuters, в обсуждении также участвовали Финляндия, Норвегия, Испания и Нидерланды.

Источник: Коммерсантъ