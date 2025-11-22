Президент Колумбии готов судиться из-за внесения его в санкционные списки США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов подать в суд из-за внесения его в санкционные списки США.

"Они не смогли объяснить, почему я в списке Клинтона (санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США - прим. ТАСС), почему меня называет наркоторговцем господин Трамп, почему он клевещет на меня. Я дам время для переговоров, потому что я последователен в своей позиции, но, если ничего не случится, я буду вести судебную борьбу в США. Время у меня будет, ведь я уже не буду президентом страны", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале администрации президента.

24 октября Министерство финансов США сообщило о решении ввести санкции в отношении Петро, его супруги и сына. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Со своей стороны Петро в интервью телеканалу Univision заявил, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти высказывания, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры".

Источник: ТАСС