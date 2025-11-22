Армения может адаптировать к TRIPP проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря

Проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря может быть приведен в соответствие с проектом «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP).

Об этом сообщили в министерстве высокотехнологической промышленности.

«Проект улучшит международную коммуникационную инфраструктуру Армении, повысит надежность сети и создаст новые возможности для регионального сотрудничества», – указали в министерстве.

При этом на данном этапе ведомство не может дать разъяснений по ряду вопросов, касающихся сроков строительства, переговоров, поисков инвестора, так как никакого развития на этом треке пока нет.

Отмечается, что армянская сторона провела несколько раундов переговоров с грузинскими партнерами по идее прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря. Стоимость проекта, по данным за 2023 год, составляла 45 млн евро.

Источник: Sputnik Армения