Глава МИД Армении подал в суд на экс-директора музея-института - СМИ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подал в суд на бывшего директора музея-института «геноцида армян» Айка Демояна, пишет издание «Жоховурд».

Ранее Демоян озвучил имена лиц, предположительно, виновных в исчезновении книг из музея. Его интервью было опубликовано под заголовком «В деле о краже книг из музея, помимо министра иностранных дел и депутата, есть еще один человек. Кто он?».

А.Мирзоян, помимо опровержения, требует взыскать с А.Демояна 3 млн драмов в качестве компенсации за ущерб, причиненный фактическими данными, которые он счел клеветническими.

В другом иске Министерство образования, науки, культуры и спорта и глава этого ведомства Жанна Андреасян потребовали от Айка Демояна 6 млн и 3 млн драмов соответственно. Министерство и министр Жанна Андреасян требуют публичного опровержения клеветнических публикаций, принесения извинений и возмещения морального ущерба, причиненного чести, достоинству и деловой репутации. Однако иск министерства и Ж.Андреасян был возвращен в связи с имевшимися в нем недочетами, отмечает издание.