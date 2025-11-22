Глава МВД Грузии обсудил с турецкой делегацией расследование крушения турецкого C-130

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе встретился с директором по оценке и инспекции ВВС Турции, генерал-лейтенантом Яшаром Кадыоглу.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной МВД информации.

Яшар Кадыоглу возглавил турецкую делегацию, прибывшую в Грузию в связи с расследованием крушения военного самолета. Делегация вместе с грузинской стороной участвовала в поисково-спасательных и следственных процессах на месте происшествия.

На встрече присутствовали первый заместитель министра внутренних дел Рони Месхи, руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, другие представители посольства.

Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию и Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Находившиеся на борту 20 военнослужащих погибли.