Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор представляет особую значимость для будущего тюркского мира

Важным фактором вклада в развитие тюркского мира является Зангезурский коридор, как составная часть Среднего коридора.

Об этом заявил глава Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, выступая на симпозиуме в Сельджукском университете Турции.

По его словам, открытие маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой позволит раскрыть потенциал тюркского мира, «ресурсы и богатства которого будут использоваться во благо тюркских народов». «Зангезурский коридор представляет особую значимость для будущего тюркского мира», - сказал он.

Б. Йылдырым привлек внимание к показателям торговли между странами ОТГ, отметив, что сегодня этот показатель составляет лишь 70 млрд долларов из 1,1 трлн долларов внешнеторгового оборота тюркских государств.

Глава Совета аксакалов ОТГ указал и на необходимость полноценного использования общего тюркского алфавита, состоящего из 34 букв.

«Рабочие моменты относительно общего тюркского алфавита согласованы. Сегодня важно на деле применять этот алфавит. Все зависит от политической воли и стремления отдельно взятых стран внедрить этот алфавит. На это нужно время», - сказаля Б. Йылдырым, указав, что благодаря новому алфавиту, жители стран ОТГ смогут читать на любом из тюркских языков.

Глава Совета аксакалов ОТГ причислил к важным пунктам повестки интеграции тюркских государств и такие вопросы, как подготовка учебников по общей истории тюркского мира, упрощения таможенных процедур, развитие инфраструктуры.

Источник: АЗЕРТАДЖ