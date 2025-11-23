Эрдоган: Турция еще не приняла решение об участии ВС в международных силах в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент его страна еще не приняла решение относительно участия ВС республики в обсуждаемой миссии международных сил в Газе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"Этот вопрос требует оценки. Так что мы, в особенности министерство обороны, проанализируем вопрос о том, как именно наши силы безопасности могут быть задействованы в Газе в качестве стабилизационной силы. Решение будет принято после проведения этой оценки", - сказал он.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что США ведут закрытые переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

Источник: ТАСС