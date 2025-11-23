Влияют ли солнечные затмения на события в жизни людей?

Солнечные затмения в любой их фазе никак не влияют на события в жизни людей на той или иной территории, где наблюдается астрономическое явление.

Об этом рассказал ученый, сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Солнечные затмения, особенно полные, ввиду своей масштабности всегда производят впечатление на людей, которые их наблюдают, но влияния на их жизнь и судьбу никакого не оказывают",- сказал ученый.

Он пояснил, что в древности, конечно же, люди могли объяснять "ночь посреди дня" только какими-то мистическими причинами и пытались увязать такое явление с какими-то уже произошедшими или грядущими бедами. "Современная наука знает про затмения все, и потому с уверенностью можно сказать, что никакого влияния астрономическое явление на происходящие на Земле события или жизнь людей не оказывает", - подчеркнул Эйсмонт.

Между тем, он признал, что так называемое "влияние" может ощущаться лишь на уровне личного восприятия конкретного человека и лежит в плоскости психологии, особенностей характера или мышления. "Вера в то, что затмения несут в себе какие-то дурные предзнаменования - тоже самое, что верить в астрологию, официально признанную лженаукой", - подчеркнул Эйсмонт.

Источник: ТАСС