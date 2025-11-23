Распространены кадры места, с которого начался пожар в Ясамале - ВИДЕО
Распространены кадры с места начала страшного пожара в многоэтажном доме в Ясамале, унесшего жизни трех людей.
Как передает 1news.az, телеканал ITV опубликовал сюжет с подробным описанием места на первом этаже многоэтажного жилого дома, расположенном на улице Мирали Сеидова Ясамальского района, с которого предположительно началось возгорание.
Представляем данный сюжет:
