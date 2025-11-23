 Рубио: США и Украина достигли прогресса по мирному плану | 1news.az | Новости
В мире

Рубио: США и Украина достигли прогресса по мирному плану

First News Media22:05 - 23 / 11 / 2025
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве достигли прогресса по плану урегулирования конфликта на Украине и в настоящее время обсуждают поступившие им предложения по его доработке.

"Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны", - сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

"Поэтому мы поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и приблизиться к чему-то, что устраивает и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты", - добавил Рубио.

Источник: ТАСС

