Рубио: США и Украина достигли прогресса по мирному плану

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве достигли прогресса по плану урегулирования конфликта на Украине и в настоящее время обсуждают поступившие им предложения по его доработке.

"Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны", - сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

"Поэтому мы поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и приблизиться к чему-то, что устраивает и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты", - добавил Рубио.

Источник: ТАСС