В Геранбое обрушися пол дома, пострадали 4 человека - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном по улице Джафара Джаббарлы в городе Гёранбой.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, состоящем из 60 квартир и 6 подъездов, обрушились полы и межкомнатные перегородки двух квартир на первом этаже второго подъезда.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов, приняты соответствующие меры безопасности. В результате происшествия четыре человека получили легкие травмы.

По факту проводится расследование.