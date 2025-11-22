Зеленский и Стармер обсудили нюансы украинского урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Кир Стармер.

Глава республики уточнил, что они обсудили нюансы дипломатической работы, связанные с украинским урегулированием. Зеленский отметил, что Киев и дальше будет координировать свои шаги с Лондоном, и выразил благодарность обществу Британии за поддержку.

«Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский подтвердил, что 23 ноября представители республики, США, Соединенного Королевства, Германии и Франции соберутся на переговоры в Швейцарии.

Источник: Газета.ру