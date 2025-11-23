 В Геранбое обрушися пол дома, пострадали 4 человека – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

В Геранбое обрушися пол дома, пострадали 4 человека – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:01 - Сегодня
«Инцидент произошёл сегодня утром. Речь идёт о пятиэтажном доме, состоящем из 60 квартир и шести блоков. На первом этаже второго блока обрушился пол, в результате чего 3 человека получили лёгкие травмы».

Об этом агентству «Qafqazinfo» сообщил глава Исполнительной власти Геранбойского района Магеррам Гулиев.

Он сообщил, что с утра на месте происшествия находятся все руководство района, сотрудники Комиссии по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы:

«Ситуация была немедленно взята под контроль. Из здания эвакуировано 60 семей. Им организовано питание и жильё. Причиной обрушения здания, по всей видимости, стали проблемы с фундаментом перекрытия. Пока ничего сказать по этому поводу невозможно. Работает комиссия».

М. Гулиев сообщил, что состояние пострадавших удовлетворительное:

«МЧС и Кабинет Министров официально проинформированы о происшествии. Люди эвакуированы. Состояние троих пострадавших в настоящее время удовлетворительное. Им оказана первая помощь. В этом направлении также проводится опрос проживающих там людей».

Глава исполнительной власти сообщил, что эвакуированные люди сегодня не смогут вернуться в свои дома:

«В здании проживают как постоянно, так и на арендной основе. С каждого из них принят протокол. На следующем этапе будет принято решение о дальнейшей судьбе людей в соответствии с решением Кабинета Министров и МЧС. Общая ситуация находится под контролем. Опасений нет. Скорее всего, проживающие там сегодня люди временно не смогут вернуться в свои дома. Если у кого-то из них есть близкие родственники, они будут переселены. Если нет, они находятся у гражданина страны».

10:43

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном по улице Джафара Джаббарлы в городе Гёранбой.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, состоящем из 60 квартир и 6 подъездов, обрушились полы и межкомнатные перегородки двух квартир на первом этаже второго подъезда.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов, приняты соответствующие меры безопасности. В результате происшествия четыре человека получили легкие травмы.

По факту проводится расследование.

