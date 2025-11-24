Ушел из жизни легенда Болливуда Дхармендра - ВИДЕО

Легендарный индийский актёр Дхармендра ушёл из жизни, не дожив две недели до своего 90-летия.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на индийские СМИ - актёр скончался в своём доме в районе Мумбаи, спустя несколько недель после выписки из госпиталя, где проходил лечение.

Дхармендра был известен как один из самых успешных и харизматичных актёров своего времени. За более чем 60 лет карьеры он сыграл в свыше 300 фильмах, среди которых такие культовые индийские киноленты, как «Зита и Гита», «Мой любимый раджа», «Месть и закон» и т.д.

Последний его фильм запланирован к выходу в декабре 2025 года.

