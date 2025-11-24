Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана, актриса и телеведущая Диляра Алиева стала главной героиней ноябрьского номера шведской версии международного глянцевого издания Harper’s Bazaar.

Статья об азербайджанской актрисе в шведском глянце называется «Dilara Aliyeva: Comedy, Courage, and the Light We Protect» (Комедия, смелость и тот свет, что мы в себе храним).

Шведский Harper’s Bazaar называет заслуженную артистку Азербайджана «артисткой, которая дышит своим ремеслом» и отмечает следующее: «Понять Диляру Алиеву - значит, понять артистку, которая не разделяет жизнь и творчество. Каждое её выступление окрашено собственной жизненной реальностью. Её искусство не маска - это её правда.

«Актёрское мастерство требует души. Искусство требует дыхания. ИИ будет помогать создателям, но никогда не сможет обладать той эмоциональной правдой, которая принадлежит только человеку», - заявляет Д.Алиева в интервью шведскому глянцу.

«Смейтесь не только от радости, но ради жизни. Смех оберегает тот свет, что живёт внутри вас» - таков посыл актрисы к зрителям.

«Плакать легче, потому что боль всегда живёт внутри нас. Но чтобы рассмешить человека, нужны и интеллект, и наблюдательность. Комедия - это искусство говорить о боли через смех. Если ты умеешь скрыть грусть за юмором, значит, ты настоящий актёр. Для меня комедия - серьёзная работа, и под каждой шуткой скрывается человеческая история», - заявляет Д.Алиева в интервью Harper’s Bazaar.

Harper’s Bazaar - один из старейших и наиболее влиятельных модных журналов в мире. Основан в 1867 году в США, он стал первым изданием, которое представило моду как культурный и интеллектуальный феномен, а не просто подборку нарядов. Сегодня Harper’s Bazaar издаётся в более чем 30 странах, охватывая темы моды, культуры, искусства, красоты и индустрии роскоши. Журнал остаётся ключевой платформой для мировых модных домов и продолжает влиять на тенденции в глобальном fashion-пространстве.