Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Министерство обороны Армении должно избавляться от рисковых кадров в вооруженных силах страны. Об этом заявил на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности министр обороны Армении Сурен Папикян.

На вопрос одного из депутатов о том, почему ряд опытных офицеров в последние время уволился или был уволен со службы, Папикян ответил, что нужно еще понять, в чем у этих людей был опыт.

«Мы имеем дело с системой, о проблематичности которой – не секрет – часто говорилось. Поэтому нужно избавляться от рисковых людей, что сейчас и происходит», - заявил Папикян.

Источник: Sputnik Армения