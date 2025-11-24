 ​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым | 1news.az | Новости
​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Феликс Вишневецкий17:10 - Сегодня
​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

В 2023 году у звезды «Крепкого орешка» 70-летнего Брюса Уиллиса была диагностирована фронтотемпоральная деменция, которая находится в прогрессирующей стадии.

Супруга голливудской звезды, 47-летняя бывшая модель Эмма Хемминг в интервью изданию International Business Time рассказывает, что у нее уже есть план на случай смерти мужа, считая, что близким тяжелобольных людей стоит заранее готовиться к их уходу: «Мы стараемся не думать о смерти. Но в действительности нам нужно это делать. Важно видеть в ней не только темную сторону».

По словам Э.Хемминг, больше всего она переживает за их с Б.Уиллисом дочерей - 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин. Она признается в интервью, что, как бы трудно ни было, но ей нужно подготовить детей к тому, что их отец когда-то уйдет из жизни. «Тревога - это думать о неизвестном. Например: когда же наступит следующий момент? Но я знаю, что, когда и если это произойдет, мы будем готовы».

Супруга голливудской звезды заявляет, что пока не говорит с детьми о смерти отца, ведь их больше волнует настоящее, а не будущее, но при этом она заранее разработала план, который поможет ей и девочкам после смерти Б.Уиллиса: «У меня есть план, как позаботиться о дочерях. В основном он уже готов, так что им не придется решать и разбираться со всем самостоятельно. Я просто хочу немного облегчить им жизнь».

Также Э.Хемминг планирует после смерти актера отдать его мозг на нужды науки, о чем рассказывает в своей книге «The Unexpected Journey» (Нежданное путешествие), отмечая, что данное решение далось ей нелегко и является эмоционально сложным, но необходимым для научного понимания развития лобно-височной деменции.

